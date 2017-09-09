ИГ собирает силы между Дейр эз-Зором и сирийско-иракской границей

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Дамаск, 9 сентября. Группировки запрещенной в России организации «Исламское государство»* отступают из Дейр эз-Зора к иракским границам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что террористы отступили после серии ударов, которые нанесли по их позициям ВКС РФ и силы САА. Сейчас боевики осуществляют перегруппировку сил.

Следует отметить, что несколько ранее сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ установили контроль над ключевой базой ИГИЛ* в Дейр эз-Зоре.

Накануне также сообщалось об ударах ССА по позициям армии САР.

* Организация запрещена на территории РФ.