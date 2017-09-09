Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии

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Москва, 9 сентября. Постоянный представитель России при Женевском отделении ООН Алексей Бородавкин назвал доклад комиссии ООН по нарушениям прав человека в Сирии «топорно сфабрикованной фальшивкой».

Он отметил, что обвинения в адрес Москвы и Дамаска политически мотивированы и «плохо сфабрикованы». Бородавкин подчеркнул, что обвинения Сирии в применении химического оружия являются безосновательными.

Относительно обвинений в адрес России дипломат добавил, что «русофобская ложь» не заслуживает внимания.

Накануне украинский постоянный представитель в ООН рассказал о «неожиданностях», которые ожидают Россию на генеральной ассамблее ООН.