Журналистка Латынина уехала из России после поджога автомобиля

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Москва, 9 сентября. Журналистка Юлия Латынина покинула пределы России после поджога ее автомобиля. Об этом сообщила сама пострадавшая.

Латынина отметила, что находится заграницей вместе с родителями. В ближайшее время она не планирует возвращаться в Россию.

Журналистка убеждена, что возгорание ее автомобиля стало результатом поджога, — цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по факту инцидента с автомобилем журналистки Юлии Латыниной начата проверка.