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Россия
Путин поручил оценить целесообразность утилизационного сбора на обувь
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    Путин поручил оценить целесообразность утилизационного сбора на обувь

    22:40  9 Сентября 2017
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    Путин поручил оценить целесообразность утилизационного сбора на обувь

    Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оценить целесообразность внедрения утилизационного сбора на обувь. Об этом сообщается на сайте главы государства.

    Отмечается, что инициатива введения сбора принадлежит Александру Андрунакиевичу, который возглавляет российский союз кожевников и обувщиков.

    Предложенная мера предполагает введение сбора в отношении обуви из некачественных материалов, — уточняется на сайте Кремля.

    Накануне Владимир Путин дал поручение подготовить меры, направленные на пресечение ввоза контрафактной продукции в Россию.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #правительство рф #поручение #сбор на обувь
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