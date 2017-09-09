Сирия: ССА обстреляла позиции САА у границы с Иорданией

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Дамаск, 9 сентября. Силы вооруженного формирования оппозиции Сирийская свободная армия (ССА) атаковали позиции правительственных войск у границ с Иорданией. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Уточняется, что джихадисты применили ПТРК «Фагот», установленный на транспортном средстве.

Накануне ССА сообщили о повреждении танка правительственных войск под Дамаском.