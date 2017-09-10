Сирия итоги за сутки на 10 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта и кладбища в Дейр эз-Зоре, SDF уничтожили 39 террористов ИГ в Ракке

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Сирия, 10 сентября. Армия САР при поддержке ВКС РФ прорвала блокаду ИГ* в районе аэропорта и кладбища в Дейр эз-Зоре, в Ракке SDF уничтожили за сутки 39 боевиков ИГ, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили деблокаду аэропорта и кладбища в Дейр эз-Зоре, поддерживают продвижение САА в Хомсе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Айн Тарме, несут потери в Дамаске и Хомсе, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»: противостоит САА в Дейр эз-Зоре, захватило несколько единиц техники САА в Хомсе, несет потери в Ракке.

«Джейш аль-Ислам»: освободила из плена 15 солдат САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит SDF в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по расположениям САА в Хаме, противостоит САА на севере Идлиба.

Курды: открыли огонь по позициям ССА в Алеппо, объявили о начале операции в Дейр эз-Зоре, за сутки уничтожили 39 террористов ИГ в Ракке.

Международная коалиция: нанесла ряд ударов по Ракке, в результате чего погибло девять мирных жителей.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются взаимные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями. Военный источник в Twitter (@insaan_rights) пишет, что в районе Айн Тарма артиллерия армии САР ведет обстрел позиций радикальных группировок. Кроме того, автор микроблога отмечает боестолкновения между правительственными силами и боевиками в районе населенного пункта Джисрин на востоке провинции Дамаск. В боях с радикалами на фронте Джобар погибло 15 солдат армии САР, сообщил местный источник в Twitter (@haifaa_hammad). Кроме того, подконтрольный антиправительственной Сирийской свободной армии (ССА) Twitter-канал (@BehzadMoezi) пишет, что боевикам радикальной оппозиции удалось подбить танк 4-ой дивизии Сирийской арабской армии (САА). Противостояние между правительственными войсками и радикальными вооруженными формированиями в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты продолжается.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо отмечаются военные столкновения между сирийской армией и антиправительственными вооруженными формированиями. По данным источника в Twitter (@shahed_alep) Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных формирований с применением тяжелой артиллерии. В эпицентре боевых действий находится поселение Аль-Батрана. Кроме того, под артиллерийский обстрел армии Башара Асада попали укрепрайоны боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Баха, пишет местный Twitter-канал (@dascmf).

В это время на севере Алеппо зафиксировано противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный источник в Twitter (@insaan_rights) сообщил, что бойцы курдского ополчения ведут ракетный обстрел позиций антиправительственной «свободной армии» в районе поселения Калджибрин. Жестокие бои между ССА и SDF отмечались также к западу от города Азаз. Об этом пишет местный источник в Twitter (@hussamfkh). Расположения ССА на западе провинции также подверглись обстрелам со стороны курдов. По данным источника в Twitter (@ayoonsyria) курдские Отряды народного ополчения (YPG) открыли огонь по укрепрайонам боевиков в деревне Дейр Самъан.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвижение по территории восточной части провинции Хомс. Армии САР при поддержке российской авиации удалось взять под контроль населенные пункты Абу-Лия, Абу-Катур и Джубб-Хабль к юго-востоку от Джубб Аль-Джарра. Террористы ИГ, которым пришлось отступить на север региона распространяют через свои каналы информацию, что в окрестностях поселения Абу-Лия ими уничтожено три танка и два пулемета Сирийской арабской армии (САА). Сообщение радикальных исламистов передал Twitter-канал (@o86_le).

Также боестолкновения между армией САР и террористами ИГ отмечались в районе поселения Хамима. Военный источник в Twitter (@JrR6c) сообщил, что радикальные исламисты захватили два пулемета и несколько ракет армии САР. Другой Twitter-канал (@Zaldo5) писал, что в том же районе террористами ИГИЛ* уничтожен танк сирийской армии. Позже Masar Press Agency написало, что для поддержки правительственных войск прибыли ВКС РФ. Российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства»* к востоку от деревни Хамима.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку территории провинции Дейр эз-Зор от террористов «Исламского государства». По данным военного источника в Twitter (@Mazen_ALmohamad) армия САР и союзные ей силы установили контроль над районом Аль-Тейм, расположенным на стратегической трассе Эс-Сухне – Дейр эз-Зор. В настоящее время магистраль находится под контролем сирийской армии, однако террористы ИГ продолжают предпринимать попытки контратаковать расположения правительственных войск. Кроме того эффективная поддержка ВКС России обеспечила сирийской армии возможность деблокировать аэропорт Дейр эз-Зора. Военный источник в Twitter (@lnfosWars3) также сообщил, что солдаты армии САР под прикрытием российской авиации прорвали блокаду ИГ в районе кладбища. Местный источник в Twitter (@baschar_k) пишет, что в ходе противостояния радикальными исламистами было убито два офицера армии САР.

Медиакрыло альянса Демократические силы Сирии (SDF) объявило о начале освободительной операции в Дейр эз-Зоре. Целью наступления является вытеснение террористов ИГ с территорий к востоку и северу от реки Евфрат. Напомним, SDF действует в Сирии при поддержке сил международной коалиции во главе с США. Взятие курдами Дейр эз-Зора может повлечь обострение военного конфликта в Сирии и фактически установление контроля Соединенных штатов над богатым нефтью и газом регионом страны.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла ракетный удар по позициям боевиков группировки «Тахрир аш-Шам», управляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, в районе деревни Бариша на востоке провинции Идлиб. Об этом пишет местный источник в Twitter (@Ferrapeechr). Кроме того, армия САР обстреляла укрепрайоны сторонников «Ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Тамана, сообщило Barada News. Позже стало известно, что к югу от города Хан Шейхун солдаты сирийской армии уничтожили два танка группировки «Тахрир аш-Шам». Об это сообщило Almanar News.

Жители поселения Хас, расположенного на юге провинции Идлиб вышли на митинг против политики, проводимой группировкой «Тахрир аш-Шам». Об акции протеста пишет информационное агентство Almanar News.

Напомним, административный центр и ряд поселений провинции Идлиб находятся под контролем коалиции «Тахрир аш-Шам». Несколько дней назад в городе Идлиб объединенные силы Сирийской свободной армии (ССА), «умеренной» «Ахрар аш-Шам» и других группировок, действующих на территории провинции, атаковали штабы «Тахрир аш-Шам». По мнению экспертов, начавшийся военный переворот может обеспечить мир в регионе.

Провинция Ракка

Утром сообщалось, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают вести работы по разминированию освобожденных районов города Ракка и ближайших окрестностей. Об этом писал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@marjalhaq). В середине дня поступила информация, что «Исламское государство» предприняло попытку атаковать позиции курдского ополчения в районе Аль-Нахда города Ракка. По данным источника в Twitter (@raqqacampaign) в результате столкновения между курдами и радикальными исламистами было нейтрализовано 17 боевиков ИГИЛ. Всего за сутки, по данным пресс-службы SDF, бойцы курдских формирований уничтожили в Ракке 39 радикалов ИГ. Отмечается, что террористы ИГИЛ стоят за каждый опорный пункт до последнего и отвечают курдам атаками смертников.

Отряды курдского ополчения поддерживают ВВС международной коалиции. Источник в Twitter (@c6PhYXL9xHBucbz) передает, что авиация коалиции нанесла удар по больнице. Действия антитеррористического альянса нередко сопровождаются жертвами среди мирного населения. По данным Almanar News за последние 24 часа под ударами международной коалиции в Ракке погибло 9 человек.

Между тем во все еще подконтрольном ИГИЛ квартале Аль-Ганим террористы казнили мирного жителя из-за подозрений его связи с международной коалицией. Об этом сообщил местный Twitter-канал (@FreeeuphratesAr).

Провинция Хама

Противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками зафиксировано в нескольких поселениях на юге провинции Хама. Минометный обстрел со стороны САА в районе деревни Талаф отметил Homs Media Center. Также бои между сирийской армией и боевиками «Тахрир аш-Шам» идут в окрестностях города Харб Нафса. Правительственная армия открыла огонь по позициям сторонников «Ан-Нусры» в ответ на атаку со стороны радикалов в районе станции Аз-Захра. Masar Press Agency зафиксировало также обстрел позиций боевиков со стороны армии САР в районе деревень Аль-Жомаклия и Зор аль-Нашми.

Вооруженные конфликты отмечались и на севере региона. Masar Press Agency писало в своем Twitter-аккаунте (@MasarPressNet), что САА ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина и Морек.

Боевые действия продолжаются в районе города Акербат. Террористы ИГ, запертые в «Акербатском котле» предприняли попытку контратаки с участием смертников. Источники, подконтрольные «Исламскому государству», заявляли, что в результате нападения радикалам удалось вновь захватить населенный пункт Масуд, однако данная информация не получила подтверждения. По зонам дислокации террористов ИГИЛ в этом районе наносят точечные удары ВКС РФ.

Ирак

Силы безопасности Ирака выявили и нейтрализовали несколько групп террористов ИГ на территории провинции Дияла. Утром информагентство Alsumaria News сообщило, что правоохранительные органы уничтожили шестерых боевиков «Исламского государства», готовивших теракт в районе Вади Салаб. В той же местности авиация Ирака нейтрализовала 15 радикальных исламистов ИГ, скрывавшихся неподалеку от населенного пункта Бакуба. Кроме того в результате боевого вылета иракской авиации были уничтожены укрепления и техника исламистов. В середине дня поступило сообщение об аресте еще 16 членов «Исламского государства». Полиция Ирака продолжает поиски террористических ячеек на территории региона. В свою очередь командование отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило, что бойцами отряда в провинции Дияла был нейтрализован эмир «Исламского государства». Alsumaria News сообщает, ссылаясь на слова представителя отрядов народной мобилизации, что высокопоставленный член террористической группировки был уничтожен в ходе боев с радикальными исламистами в районе Вади Салаб на северо-востоке провинции. Позже Alsumaria News опубликовало информацию, в соответствии с которой силы безопасности Ирака выявили и уничтожили районе Хамрин штаб террористов «Исламского государства», а также ликвидировали семь боевиков ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)