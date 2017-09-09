Сирия: САА при поддержке ВКС РФ установила контроль над базой ИГ в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 9 сентября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ установили контроль над одной из ключевых баз запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* у шоссе Хомс — Дейр эз-Зор. Об этом сообщает Farsnews.

Отмечается, что армия САР и российская военная авиация продолжают слаженно взаимодействовать в Дейр эз-Зоре.

Накануне стало известно о расширении коридора между аэродромом и Дейр эз-Зором.

* Организация запрещена на территории РФ.