Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Политика
Постпред Украины рассказал, какие «неожиданности» ждут РФ на Генассамблее ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред Украины рассказал, какие «неожиданности» ждут РФ на Генассамблее ООН

    21:49  9 Сентября 2017
    24671

    Постпред Украины рассказал, какие «неожиданности» ждут РФ на Генассамблее ООН

    Москва, 9 сентября. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готовит «немало неожиданностей» для России на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    «Есть еще ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы «не раскрывать все карты» заранее для нашего бывшего стратегического партнера, — рассказал он в интервью изданию «Укринформ». — Но они (российская сторона  — ред.) должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей». 

    По его словам, Россия столкнется с множеством вопросов.

    Как отметил Ельченко, генеральная ассамблея имеет шесть главных комитетов, охватывающих сферы информации, международного права, прав человека, экономики, «и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет».

    Кроме того, постпред подчеркнул, что украинская сторона собирается убедить мировую общественность не допустить российского варианта миротворческого урегулирования, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Украина объяснит, почему ее «категорически не устраивает российский проект», пишет «Газета.ру».

    Напомним, ранее сообщалось, что Россия заблокирует украинский проект резолюции по миротворцам ООН, если он будет вредить Донбассу.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #украина #генассамблея оон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 12330

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1981

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4187

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        8243

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3926
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        20:13   10 Сентября 2017
        99
        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        16:20   10 Сентября 2017
        28201
        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        14:47   10 Сентября 2017
        6656
        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        20:37   9 Сентября 2017
        2828