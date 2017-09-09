Постпред Украины рассказал, какие «неожиданности» ждут РФ на Генассамблее ООН

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Москва, 9 сентября. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готовит «немало неожиданностей» для России на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Есть еще ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы «не раскрывать все карты» заранее для нашего бывшего стратегического партнера, — рассказал он в интервью изданию «Укринформ». — Но они (российская сторона — ред.) должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей».

По его словам, Россия столкнется с множеством вопросов.

Как отметил Ельченко, генеральная ассамблея имеет шесть главных комитетов, охватывающих сферы информации, международного права, прав человека, экономики, «и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет».

Кроме того, постпред подчеркнул, что украинская сторона собирается убедить мировую общественность не допустить российского варианта миротворческого урегулирования, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Украина объяснит, почему ее «категорически не устраивает российский проект», пишет «Газета.ру».

Напомним, ранее сообщалось, что Россия заблокирует украинский проект резолюции по миротворцам ООН, если он будет вредить Донбассу.