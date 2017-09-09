«Спартак» на своем поле победил «Рубин» в матче чемпионата России

В Избранное

Москва, 9 сентября. Московский «Спартак» на своем поле победил казанский «Рубин» в матче девятого тура чемпионата России по футболу — 1:0.

Единственный и победный гол записал на свой счет Промес, отличившийся точным ударом из-за пределов штрафной сразу после перерыва.

Победа позволила действующим чемпионам России подняться на восьмую строчку турнирной таблицы. Команда Бердыева остается на 6-м месте.

Ранее сообщалось о переносе матча «Зенита» против «Уфы».