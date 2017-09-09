Российский «Терминатор» успешно испытали в боях против ИГ в Сирии

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Москва, 9 сентября. Гендиректор и главный конструктор «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов сообщил, что российская боевая машина поддержки танков прошла испытания в боевых условиях в Сирийской республике.

По его словам, «Терминатор» участвовал в боях против ИГ*. Терников также отметил, что полученные результаты стали полезны для министерства обороны РФ и стали основой для контракта, заключенного на форуме «Армия-2017», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сирийским войскам после нанесения Воздушными-космическими силами Российской Федерации массированного воздушного удара удалось прорвать окружение боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.