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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ расширяет коридор между аэродромом и Дейр эз-Зором
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ расширяет коридор между аэродромом и Дейр эз-Зором

    21:21  9 Сентября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ расширяет коридор между аэродромом и Дейр эз-Зором

    Дамаск, 9 сентября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ расширяют коридор между аэродромом и городом Дейр эз-Зор одноименной провинции Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    Отмечается, что САА при поддержке российской военной авиации удается эффективно действовать на флангах в боях против террористов ИГИЛ* (организация запрещена в РФ).

    Все атаки «Исламского государства»* были отражены, — добавили в российском оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что САА при поддержке ВКС РФ удалось снять блокаду аэродрома в Дейр эз-Зоре.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Свазовский
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