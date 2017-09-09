Сирия: САА при поддержке ВКС РФ расширяет коридор между аэродромом и Дейр эз-Зором

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Дамаск, 9 сентября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ расширяют коридор между аэродромом и городом Дейр эз-Зор одноименной провинции Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что САА при поддержке российской военной авиации удается эффективно действовать на флангах в боях против террористов ИГИЛ* (организация запрещена в РФ).

Все атаки «Исламского государства»* были отражены, — добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что САА при поддержке ВКС РФ удалось снять блокаду аэродрома в Дейр эз-Зоре.

* Организация запрещена на территории РФ.