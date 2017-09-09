Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом ДТП в Крыму

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Симферополь, 9 сентября. Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в районе села Воронцовка Красноперекопского района. По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму полковника внутренней службы Ольги Кондрашовой, ДТП случилось сегодня вечером.

По предварительным данным, водитель Subaru выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с Daewoo Lanos. От сильного удара несовместимые с жизнью травмы получили четыре пассажира в Daewoo. Среди погибших также есть ребенок. Травмы получили женщина-пассажир и ребенок, находившиеся в Subaru.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщала «Газета.ру», ранее водитель автомобиля ВАЗ сбил двух школьниц 10 и 11 лет, которые переходили дорогу на трассе М-5 в Челябинской области, а затем въехал в остановку.