Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

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Москва, 9 сентября. Сирийским войскам после нанесения Воздушными-космическими силами Российской Федерации массированного воздушного удара удалось прорвать окружение боевиков ИГ* в Дейр эз-Зоре. Соответствующая информация приводится в сообщении министерства обороны РФ.

Согласно приведенным данным, армия САР после нанесения российскими ВКС массированного воздушного удара вечером 9 сентября «сломили ожесточенное сопротивление боевиков ИГ в районе находящегося на юго-востоке Дейр-эз-Зора аэродрома и прорвали окружение террористов».

Ранее в субботe о начале наступления на террористов ИГ объявили поддерживаемые США Сирийские демократически силы (SDF).

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.