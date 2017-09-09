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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

    20:37  9 Сентября 2017
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

    Москва, 9 сентября. Сирийским войскам после нанесения Воздушными-космическими силами Российской Федерации массированного воздушного удара удалось прорвать окружение боевиков ИГ* в Дейр эз-Зоре. Соответствующая информация приводится в сообщении министерства обороны РФ.

    Согласно приведенным данным, армия САР после нанесения российскими ВКС массированного воздушного удара вечером 9 сентября «сломили ожесточенное сопротивление боевиков ИГ в районе находящегося на юго-востоке Дейр-эз-Зора аэродрома и прорвали окружение террористов».

    Ранее в субботe о начале наступления на террористов ИГ объявили поддерживаемые США Сирийские демократически силы (SDF). 

    «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #дейр эз-зор
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