Сокрушительная мощь российской армии шокировала CNN

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Вашингтон, 9 сентября. Телеканал CNN показал сюжет о военной мощи Российской Федерации. По словам ведущего Мэтью Чанса, российская армия в настоящее время сильна как никогда.

Так, журналист утверждает, что численность ВС РФ сейчас составляет около 2 млн человек. ВВС России находятся на втором месте в мире по численности парка летательных аппаратов. Кроме того, по количеству танков РФ превосходит все страны мира, также страна может похвастаться и грозным военно-морским флотом.

«Все это говорит о том, что потенциально Россия способна нанести сокрушительный удар», — отмечает Чанс.

Ведущий указал на то, что мощный ядерный арсенал, которым обладает Россия — это главное в военной силе нашей страны. CNN информирует, что на боевом дежурстве РФ стоят новые баллистические ракеты, которые способны преодолевать американскую ПРО в Европе и в других регионах мира.