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Сокрушительная мощь российской армии шокировала CNN
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    Сокрушительная мощь российской армии шокировала CNN

    20:26  9 Сентября 2017
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    Сокрушительная мощь российской армии шокировала CNN

    Вашингтон, 9 сентября. Телеканал CNN показал сюжет о военной мощи Российской Федерации. По словам ведущего Мэтью Чанса, российская армия в настоящее время сильна как никогда.

    Так, журналист утверждает, что численность ВС РФ сейчас составляет около 2 млн человек. ВВС России находятся на втором месте в мире по численности парка летательных аппаратов. Кроме того, по количеству танков РФ превосходит все страны мира, также страна может похвастаться и грозным военно-морским флотом.

    «Все это говорит о том, что потенциально Россия способна нанести сокрушительный удар», — отмечает Чанс.

    Ведущий указал на то, что мощный ядерный арсенал, которым обладает Россия — это главное в военной силе нашей страны. CNN информирует, что на боевом дежурстве РФ стоят новые баллистические ракеты, которые способны преодолевать американскую ПРО в Европе и в других регионах мира.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #cnn #армия рф
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