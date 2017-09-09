Госдеп США подтвердил встречу Рябкова и Шеннона в Хельсинки

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Вашингтон, 9 сентября. Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Томас Шэннон проведет встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Хельсинки. Соответствующую информацию подтвердили в госдепартаменте США.

Как сообщается в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, стороны обсудят взаимодействие между двумя странами, а также сферы, которые вызывают обеспокоенность обеих стран. При этом ведомство не называет точной даты встречи Шэннона. Отмечается, что Шэннон будет находиться в Хельсинки 10-12 сентября.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что власти США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и хотели бы прекратить политику по принципу «око за око».





