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Госдеп США подтвердил встречу Рябкова и Шеннона в Хельсинки
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    Госдеп США подтвердил встречу Рябкова и Шеннона в Хельсинки

    20:48  9 Сентября 2017
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    Госдеп США подтвердил встречу Рябкова и Шеннона в Хельсинки

    Вашингтон, 9 сентября. Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Томас Шэннон проведет встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Хельсинки. Соответствующую информацию подтвердили в госдепартаменте США.

    Как сообщается в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, стороны обсудят взаимодействие между двумя странами, а также сферы, которые вызывают обеспокоенность обеих стран. При этом ведомство не называет точной даты встречи Шэннона. Отмечается, что Шэннон будет находиться в Хельсинки 10-12 сентября.

    Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что власти США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и хотели бы прекратить политику по принципу «око за око». 



     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #рябков
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