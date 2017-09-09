Курды уничтожили почти сорок боевиков ИГ в Ракке

В Избранное

Ракка, 9 сентября. Курды вооруженной коалиции «Сирийские демократические силы» уничтожили 39 боевиков «Исламского государства»* в ходе столкновений в Ракке.

Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) за минувшие сутки удалось ликвидировать 39 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отмечается, что в Ракке ни на минуту не прекращаются бои, исламисты держаться буквально за каждый дом и отвечают курдам атаками смертников.

Накануне появилась информация о том, что игиловцы убили около десяти курдских ополченцев, включая 15-летнего бойца. На данный момент курды контролируют около 65 процентов города Ракка, сообщает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.