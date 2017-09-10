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Сирия пожаловалась на бомбардировки ВВС Израиля: как Тель-Авив помогает ИГ и «Джебхат ан-Нусре»
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    Сирия пожаловалась на бомбардировки ВВС Израиля: как Тель-Авив помогает ИГ и «Джебхат ан-Нусре»

    11:51  10 Сентября 2017
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    ВВС Израиля

    Армия обороны Израиля вновь активизировала действия против Сирийской арабской армии (САА). Несколько дней назад израильские ВВС провели бомбардировку объектов правительственных войск недалеко от населенного пункта Масиаф, находящегося в северной части провинции Хама. Теперь начали поступать сообщения о том, что в провинции Кунейтра в приграничном районе близ Голанских высот было выявлено местонахождение подразделений израильских войск. Арабские новостные ресурсы сообщают, что военнослужащие прошли как минимум 200 метров по сирийской территории возле поселения Бир Аджам.

    Следует отметить, что вслед за Тель-Авивом заметно активизировались и дислоцирующиеся в этом регионе боевики исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам»* (деятельность запрещена в РФ). Так, радикалам удалось захватить часть позиций сирийской армии на севере от Кунейтры, передавало информационное агентство Al Masdar News. В связи с этим представители МИД САР обвинили Израиль в оказании непосредственной поддержки террористическим формированиям. Сирийские власти также отметили, что данный агрессивный шаг Тель-Авива может привести к серьезным последствиям для безопасности всего ближневосточного региона.

    Башар Асад

    Израильская сторона открыто выступает против нынешнего правительства САР и президента Башара Асада, а также считает ливанскую организацию «Хезболла», которая помогает Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с «Исламским государством»* (деятельность запрещена в РФ), террористической группировкой. Другой союзник официального ДамаскаИран — также вызывает у Тель-Авива серьезные опасения. При всем при этом Сирия и Израиль уже несколько десятков лет не могут поделить Голанские высоты, которые до сих пор считаются спорной территорией.

    Таким образом, израильская сторона хочет, но не может вступить в прямое столкновение с правительственными силами САР. Ее останавливает Россия, которая сотрудничает с официальным Дамаском в рамках борьбы с террористическими организациями. Соответственно, Тель-Авив вынужден ограничиваться короткими, но регулярными ударами по объектам сирийской армии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал доктор военных наук, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков.

    «Израиль открыто выступать против Сирии сегодня не может. Причина заключается в том, что это может привести к конфликту с Россией. Кроме того, это будет восприниматься международным сообществом (именно мировой общественностью, а не западными странами) как откровенная агрессия в критическое время».

    Бойцы «Хезболлы»

    Систематические израильские бомбардировки, кроме того, имеют целью ослабить союзные войскам Башара Асада иранские шиитские отряды и бойцов ливанской «Хезболлы». Тель-Авив опасается, что с выходом группировок вооруженной оппозиции, которые, как утверждает Вашингтон, перестали получать поддержку со стороны Соединенных Штатов, из юго-западной части республики, этот приграничный район могут занять проасадовские силы.

    «Израиль сейчас старается помешать тому, чтобы в руки бойцов «Хезболлы» попало серьезное ракетное оружие. Он также пытается не допустить образования у своей границы анклавов, контролируемых силами, которые ориентируются на Иран, в частности — отрядов Корпуса стражей исламской революции».

    Боевики ИГИЛ

    Военный аналитик напомнил, что воздушным ударам израильской авиации недавно подвергся завод по изготовлению твердотопливных двигателей, которые используются для производства реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракет тактического радиуса действия. Таким образом, получается, что, уничтожая военные объекты сирийской армии, Тель-Авив фактически препятствует ведению военной кампании САА против террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и ИГИЛ*. Именно в этом смысле нужно понимать заявления представителей официального Дамаска, обвинивших Израиль в содействии террористам, подчеркивает Константин Сивков.

    «Ослабляя вооруженные силы Сирии, израильская сторона тем самым объективно помогает вести военные действия боевикам. Теперь предприятие по производству твердотопливных двигателей разрушено, это означает, что пополнять боекомплект РСЗО, которые имеются у правительственной армии САР, будет сложно».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сирия #иг #хама #игил #башар асад #израиль #иран #хезболла #кунейтра #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам
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