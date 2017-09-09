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В Минфине объяснили, почему экологический сбор ударит по владельцам советских автомобилей
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    В Минфине объяснили, почему экологический сбор ударит по владельцам советских автомобилей

    19:58  9 Сентября 2017
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    В Минфине объяснили, почему экологический сбор ударит по владельцам советских автомобилей

    Москва, 9 сентября. Минфин России выступил против идеи замены транспортного налога на экологический сбор. Как пояснил замглавы ведомства Илья Трунин, данная мера неоднократно обсуждалась, но в ходе детального рассмотрения с министерством транспорта стороны заходили в тупик.

    Существует проблема, при которой по владельцам старых автомобилей, в том числе советского выпуска, больно ударит экологический сбор. УАЗы, «Москвичи», «Волги», «Жигули», а также ранние модели иномарок, имеют низкий уровень экологической чистоты. При этом данные автомобили не оснащались катализаторами.

    Таким образом, владельцам таких машин, большую часть которых составляют пенсионеры, придется платить в казну гораздо больше, чем водителям элитных иномарок.

    Сейчас размер транспортного налога рассчитывают с учетом региональных ставок. Учитываются мощность двигателя, марка, модель машины, год выпуска и время владения автомобилем. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #минфин #транспортный налог
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