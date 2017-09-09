Собянин поблагодарил Путина за поддержку инфраструктурных проектов

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Москва, 9 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе церемонии открытия Дня города на Красной Площади выразил слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Путину за поддержку крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в Москве.

«Благодаря Вашему вниманию, заботе в городе реализуются крупнейшие в мире инфраструктурные проекты», — отметил Собянин, обращаясь к российскому лидеру.

Собянин также поблагодарил правительство и парламент РФ за «постоянное внимание и помощь» городу.

Напомним, ранее Собянин поддержал выдвинутую идею о переезде федеральных министерств и ведомств из туристического центра российской столицы.



