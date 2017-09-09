Собянин объяснил, почему уволил главу управы Ново-Переделкино и его заместителя
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Москва, 9 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин снял с должности главу управы Ново-Переделкино Юрия Носенко и его заместителя Светлану Антонову. По словам градоначальника, в районе также изменены все председатели избиркома.
Собянин объяснил увольнение главы управы и замглавы управы грубейшими нарушениями в Ново-Переделкино. Он добавил, что документы будут переданы в прокуратуру в понедельник.
За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы. Документы в понедельник передадим в прокуратуру— Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 9, 2017
Напомним, ранее Собянин поддержал выдвинутую идею о переезде федеральных министерств и ведомств из туристического центра российской столицы.