Лазарев объявил об уходе со сцены

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Москва, 9 сентября. Певец Сергей Лазарев намерен сделать временный перерыв в своей сольной карьере.

Певец и продюсер Сергей Лазарев заявил, что намерен сделать двухгодичный перерыв в сольной карьере ради реализации других проектов. Сейчас артист находится в гастрольном туре The Best, который должен завершиться в декабре текущего года.

Сразу после тура Лазарев отправится на заключительные гастроли, которые завершаться в апреле 2018 года. Во время творческого перерыва Сергей Лазарев займется бизнесом и попробует себя в кино и театре.