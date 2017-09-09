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Лазарев объявил об уходе со сцены
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    Лазарев объявил об уходе со сцены

    19:22  9 Сентября 2017
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    Лазарев объявил об уходе со сцены

    Москва, 9 сентября. Певец Сергей Лазарев намерен сделать временный перерыв в своей сольной карьере.

    Певец и продюсер Сергей Лазарев заявил, что намерен сделать двухгодичный перерыв в сольной карьере ради реализации других проектов. Сейчас артист находится в гастрольном туре The Best, который должен завершиться в декабре текущего года.

    Сразу после тура Лазарев отправится на заключительные гастроли, которые завершаться в апреле 2018 года. Во время творческого перерыва Сергей Лазарев займется бизнесом и попробует себя в кино и театре.

    Лазарев объявил об уходе со сцены

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    Автор: Алексей Громов
    #сергей лазарев #певец #артист #сцена
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