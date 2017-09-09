Сирия новости 9 сентября 22.30: девять мирных жителей Ракки погибло под ударами международнй коалиции, SDF начали продвигаться к Дейр эз-Зору

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Сирия, 9 сентября. Под ударами ВВС международной коалиции в Ракке погибло девять мирных жителей, SDF стягивают силы в Аш-Шаддади для дальнейшего продвижения в Дейр эз-Зор, в Эль-Кунейтре под началом ССА создана новая группировка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по ИГ* в Хомсе и Хаме, обеспечили прорыв блокады кладбища в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»: отступают со стратегических позиций в Дейр эз-Зоре, несут потери в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась атакам САА в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): создала новую антиправительственную коалицию в Эль-Кунейтре.

Курды: стягивают силы в Аш-Шаддади для продвижения в Дейр эз-Зор, за сутки уничтожили 39 террористов ИГ в Ракке.

Международная коалиция: нанесла ряд ударов по Ракке, в результате чего погибло девять мирных жителей.

Провинция Хомс

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» к востоку от деревни Хамима в восточной части провинции Хомс. Об этом сообщает Masar Press Agency. Ранее сообщалось, что в этом районе идут бои между Сирийской арабской армии (САА) и ИГИЛ*. В ходе противостояния радикальные исламисты захватили два пулемета и несколько ракет, а также уничтожили танк армии САР.

Также сирийские войска под прикрытием ВКС РФ продолжают продвижение по территории восточной части провинции Хомс. Армии САР при поддержке российской авиации удалось взять под контроль населенные пункты Абу-Лия, Абу-Катур и Джубб-Хабль к юго-востоку от Джубб Аль-Джарра.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают наступать на позиции ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора. Военный источник в Twitter (@lnfosWars3) сообщает, что солдаты армии САР под прикрытием российской авиации прорвали блокаду ИГ в районе кладбища Дейр эз-Зора. Напомним, ранее эффективное содействие российских ВКС позволило войскам Башара Асада деблокировать военный аэропорт.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в городе Дейр эз-Зор. Военнослужащие доставили в освобожденные от террористов «Исламского государства» районы предметы первой необходимости, воду, лекарства и мобильные генераторы.

Провинция Идлиб

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Аль-Тамана на юге Идлиба. Об этом сообщает Masar Press Agency. Кроме того к югу от города Хан Шейхун солдаты сирийской армии уничтожили два танка группировки «Тахрир аш-Шам», пишет Almanar News. Ранее сообщалось также, что армия САР наносит ракетные удары по укрепрайонам сторонников «Джебхат ан-Нусры»* в районе деревни Бариша на востоке провинции Идлиб. Напомним, административный центр и ряд поселений провинции Идлиб находятся под контролем «Тахрир аш-Шам». Однако несколько дней назад оппозиционные группировки, действующие на территории Идлиба, объединились против радикальной коалиции.

Провинция Ракка

В административном центре региона продолжаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*. Пресс-служба курдских военизированных формирований сообщила, что за минувшие сутки бойцы SDF уничтожили в Ракке 39 радикалов ИГ. Террористы ИГИЛ стоят за каждый опорный пункт до последнего и отвечают курдам атаками смертников.

Отряды курдского ополчения поддерживают ВВС международной коалиции. Источник в Twitter (@c6PhYXL9xHBucbz) передает, что авиация коалиции нанесла удар по больнице. Действия антитеррористического альянса нередко сопровождаются жертвами среди мирного населения. По данным Almanar News за последние 24 часа под ударами международной коалиции в Ракке погибло 9 человек.

Провинция Хама

Боевые действия отмечаются сразу по трем фронтам провинции Хама. На юге региона Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков в районе деревень Аль-Жомаклия и Зор аль-Нашми, сообщает Masar Press Agency.

На севере провинции зафиксирован артиллерийский обстрел укрепрайонов радикальных группировок со стороны армии САР в окрестностях городов Аль-Латамина и Морек. О столкновениях в этом районе пишет Masar Press Agency.

Информационное агентство также сообщает, что на востоке провинции Хама продолжается активное противостояние правительственных сил при поддержке ВКС РФ с террористами «Исламского государства».ВКС России наносят точечные удары по зонам дислокации радикальных исламистов внутри «Акербатского котла».

Провинция Хасака

35 бывших членов Сирийской свободной армии (ССА), участвовавших в операции «Щит Евфрата» прибыли в город Аш-Шаддади, чтобы сражаться с «Исламским государством» на стороне Демократических сил Сирии (SDF).Об этом пишет военный источник в Twitter (@ShMC99). Напомним, ряд боевиков «свободной армии», действовавших на территории Алеппо, вышли из состава коалиции и присоединились к курдским отрядам. Сегодня командование SDF заявило о начале освободительной операции в Дейр эз-Зоре. Силы курдского военизированного формирования стекаются в Хасаку для дальнейшего продвижения на территорию соседней провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Эль-Кунейтра

Ряд антиправительственных группировок объединились на территории провинции Эль-Кунейтра под началом Сирийской свободной армии (ССА), сообщает Almanar News. По данным информационного агентства новое вооруженное формирование будет называться «Аль-Фирка 406».

Ирак

На севере провинции Бабель прогремел взрыв, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства в результате инцидента было ранено шесть бойцов народного ополчения «Хашд аш-Шааби». Подробности происшествия на данный момент устанавливаются.

В провинции Дияла силы безопасности Ирака выявили и уничтожили штаб террористов «Исламского государства» в районе Хамрин к северо-востоку от Бакуба. Alsumaria News сообщает, что в результате атаки на штаб-квартиру радикальных исламистов иракские военнослужащие ликвидировали также семь террористов ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)