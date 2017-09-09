В Луксоре обнаружена гробница ювелира фараонов возрастом 3500 лет

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Луксор, 9 сентября. Археологи обнаружили в египетском Луксоре гробницу, которая могла принадлежать ювелиру фараонов.

Гробница была найдена на западном берегу Нила около Луксора. Археологи обнаружили в ней статую самого ювелира и его супруги, а также погребальную маску. Предполагаемый возраст захоронения составляет три с половиной тысячи лет, это относит гробницу ко времени правления 18-й династии, пишет «Газета.ру».

Глава Департамента древностей Египта Халед эль-Анани рассказал, что гробница дошла до наших времен не в самом лучшем состоянии, внутри ученые обнаружили мумии, глиняную посуду, а также гробы. Археологам удалось выяснить имя ювелира, его звали Амунатха. 18-я династия является одной из самых известных в Древнем Египте, в нее вошли все фараоны по имени Тутмос.