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В Луксоре обнаружена гробница ювелира фараонов возрастом 3500 лет
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    В Луксоре обнаружена гробница ювелира фараонов возрастом 3500 лет

    19:09  9 Сентября 2017
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    В Луксоре обнаружена гробница ювелира фараонов возрастом 3500 лет

    Луксор, 9 сентября. Археологи обнаружили в египетском Луксоре гробницу, которая могла принадлежать ювелиру фараонов.

    Гробница была найдена на западном берегу Нила около Луксора. Археологи обнаружили в ней статую самого ювелира и его супруги, а также погребальную маску. Предполагаемый возраст захоронения составляет три с половиной тысячи лет, это относит гробницу ко времени правления 18-й династии, пишет «Газета.ру».

    Глава Департамента древностей Египта Халед эль-Анани рассказал, что гробница дошла до наших времен не в самом лучшем состоянии, внутри ученые обнаружили мумии, глиняную посуду, а также гробы. Археологам удалось выяснить имя ювелира, его звали Амунатха. 18-я династия является одной из самых известных в Древнем Египте, в нее вошли все фараоны по имени Тутмос.

    В Луксоре обнаружена гробница ювелира фараонов возрастом 3500 лет

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    Автор: Алексей Громов
    #египет #гробница #луксор #ювелир #фараон
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