Видео обрушения стены кинотеатра в Балашихе появилось в Сети

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Москва, 9 сентября. Камера запечатлела момент обрушения стены кинотеатра в подмосковной Балашихе. На кадрах можно увидеть, как часть находящегося на реконструкции кинотеатра «Союз» рухнула на крыши торговых палаток ярмарки выходного дня.

Сам инцидент произошел накануне по адресу: улица Фадеева, 2. Черепно-мозговые травмы и ушибы получили десять человек, включая ребенка.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за строительных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Ханты-Мансийского автономного округа окажут материальную помощь всем пострадавшим в столкновении поезда Адлер — Нижневартовск с грузовиком на железнодорожном перегоне.