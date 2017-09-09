Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ ведет бои с ИГИЛ по периметру военного аэродрома

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Дейр эз-Зор, 9 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ прорвали блокаду «Исламского государства»* авиабазы в Дейр эз-Зоре.

Военные источники в Сирии сообщают, что воздушная поддержка ВКС РФ позволила САА прорвать блокаду боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) военной авиабазы на востоке города Дейр эз-Зор.

Передовые отряды сирийцев захватили несколько ключевых высот, и вышли к аэродрому. В ходе столкновений уничтожено несколько единиц боевой техники исламистов, а также оборонительные сооружения «Халифата». Сейчас правительственные войска ведут бои с игиловцами на периметре стратегически важного объекта.

* Организация запрещена на территории РФ.