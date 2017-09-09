Появились подробности столкновения поезда и грузовика в Югре

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Нижневартовск, 9 сентября. Число пострадавших при столкновении поезда «Адлер-Нижневартовск» с грузовиком в ХМАО увеличилось до 17 человек.

Официальный штаб правительства Ханты-Мансийского автономного округа сообщает, что на данный момент количество пострадавших в результате столкновения поезда и грузовика в Нижневартовске увеличилось до 17 человек, среди них четверо детей, отмечается в сообщении.

Глава Югры Наталья Комарова оперативно вылетела в Нижневартовск, она намерена встретиться с пострадавшими и их родственниками, пишет «Газета.ру». Представители РЖД подчеркнули, что действия бригады пассажирского поезда помогли избежать более серьезных последствий.