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В Донбассе перемирие, но взрывы гремят. Правда — в Киеве. Очередная взорванная машина полыхала рядом с Бессарабским рынком. Далеко не окраина. Один погибший, двое раненых. Раненые, вроде, интереса не представляют: женщина и ребенок. Но это только вроде. А грузин Тимур Махаури и вовсе личность незаурядная. Он передает нам привет. Но не с того света. Из прошлого.

В машине было трое: сам Махаури, его подруга, с которой он познакомился недавно и которая, по некоторым данным, работает фотомоделью, а также ее ребенок. Для начала поразмышляем о самом происшествии, которое украинские власти уже назвали терактом.

По установленным фактам, а установить их было очень просто — номера на машины ставят не для красоты, авто принадлежало Тимуру. Из этого закономерный вывод: управлять автомобилем должен был Махаури. Зафиксируем этот факт.

Но, видимо, девушке захотелось «порулить», то есть за рулем в это время была его подруга. Я не знаю достоверно ее возраст, но, исходя из слухов, что она модель, и зная вкусы таких людей, как Махаури, ее ребенку явно было не 14 лет. То есть Тимур с ребенком находились на заднем сидении.

Где была бомба, если единственной погибший — это Махаури? Под задним сиденьем или под днищем кормы автомобиля. Если целью убийства был Тимур, и он должен был вести автомобиль, где террористы должны были заложить бомбу? Сзади? Да нет, в районе водительского места. Ну, если они не идиоты. Но надо быть идиотом, чтобы считать идиотами людей, взрывающих автомобили.

А теперь главный вопрос: на кого было покушение? На Тимура Махаури, как об этом пишут все СМИ, даже в России? Ведь злоумышленники наверняка не знали, что Тимур и его подруга спонтанно поменяются местами. При этом заметим: детей возят на заднем сидении именно справа, что совершенно понятно. Для безопасности возле двери, выходящей на тротуар или обочину, а не на проезжую часть.

Значит, Тимур сидел слева и он единственный погиб. Но сидеть там должна была его подруга. Вывод? Шерлок Холмс тут не нужен.

Уж не знаю, кому и как досадила новоиспеченная пассия Махаури. Учитывая ее профессию и то, что она совсем недавно стала встречаться с Тимуром, и то, что у нее есть ребенок, а их не аисты приносят и не сантехники, и, зная, какие люди обычно становятся ухажерами моделей, мотив ревности напрашивается сам собой — совсем не бедный отец ребенка. Тем более что взрывать в Киеве, с его нарядной аваковской полицией, можно хоть круглые сутки.

Но это просто рассуждения. Оставим выводы следствию, хотя я уверен: трактовка этого происшествия как покушение на Махаури приросла к нему чуть более чем навсегда. Тем более что личность Тимура весьма интересна.

Из новейшей истории за ним числится участие в АТО и арест в 2017 году в Киеве за незаконное хранение оружия. Однако Махаури освободили за сделку со следствием. Но это так, по мелочи. Послужной список этого мужчины можно использовать как ковровую дорожку в Каннах, а она там не короткая, поверьте.

Как утверждают так называемые «побратимы» Махаури по АТО, Тимур был личным другом бывшего президента Грузии и вечного скитальца по планете Михаила Саакашкили. И это не случайно. Тимур весьма известен в Грузии как участник событий в ущелье Лопота. Напомню: в сентябре 2012 года грузинский спецназ уничтожил там группу чеченских боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан.

То есть шли они из Грузии в Россию, и не по грибы. Они шли в российский Дагестан продолжать дело Шамиля Басаева и «Хаттаба». А те в 1999 году фактически начали вторую Чеченскую войну.

То есть грузин, родившийся в Чечне, убивает чеченцев на российско-грузинской границе, подспудно, таким образом, помогая России? И он антироссийский террорист, скрывающийся от гнева Владимира Путина в Киеве? Нет, с российским следом становится все хуже, а с попыткой убийства подруги Тимура все убедительнее. И дальнейшие факты это показывают.

Похоже, Тимура арестовывают везде, где бы он ни появился. Три года назад Махаури находился в Турции. Он был задержан властями по подозрению в убийстве сразу пяти чеченцев, скрывавшихся в этой стране от российского правосудия. Чеченцы скрываются в Турции от ФСБ. А Тимур их там убивает. Писать теперь, от кого он скрывался в Киеве, или сами догадаетесь?

Закономерно турецкие власти и пресса Турции обвиняли Махаури в работе на Кремль и чуть ли не на Путина лично. Но эти пятеро — только верхушка айсберга. Со ссылкой на турецкого прокурора Ахмета Демирхюйюка СМИ страны сообщали, что Махаури непосредственно участвовал в ликвидации самого Шамиля Басаева. Да-да, того самого, который вместе с «Хаттабом» в 1999 году вторгся в российский Дагестан.

«Этот заключенный подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года погиб Басаев» или «он готовил грузовик с оружием, отправленный Махаури Басаеву, и который чекисты начинили взрывчаткой», — срывали покровы тайны турецкие журналисты.

А ведь Басаев знал, кто отправляет ему грузовик. То есть доверял. И значит, в 2006 году Грузия поддерживает чеченских террористов, а в 2012 — мочит, хоть и не в сортире, но в ущелье.

Стамбульская прокуратура тогда потребовала для Махаури пожизненного срока. Из пятерых убитых Тимуром чеченцев двое — Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев — разыскивались СКР России по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово. А третий — Али Осаев — был полпредом Доку Умарова в Турции.

Махаури тогда действовал, как пишут в протоколах, «с особой дерзостью». Он даже пришел на похороны одного из убитых и выражал соболезнования родственникам, утверждая, что он и сам родственник убитого.

И снова Грузия. Тогда его поддерживал заместитель министра внутренних дел страны Георгий Лорткипанидзе. Он говорил, что Махаури не террорист и не агент ФСБ, а «патриот Грузии».

«Руслан безумно любит Грузию, он беженец из Чечни, а во время убийства в Турции, в котором его обвиняют турецкие власти, он вообще был в Грузии, а не на территории Турции», — говорил Лорткипанидзе.

Кстати, уже даже не смешно, но в бытности Саакашвии мэром Одессы именно Лорткипанидзе возглавил одесскую милицию/полицию. Российского следа становится все меньше, а грязи в Киеве все больше. Киев становится проходным двором для террористов любого разлива. Неконтролируемой территорией, где власти лишь формальны.

Во всяком случае, Чикаго времен сухого закона, Киев давно уже переплюнул.