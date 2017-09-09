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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Дейр эз-Зор: армия Сирии при поддержке ВКС РФ сняла блокаду ИГ с военного аэродрома
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    Дейр эз-Зор: армия Сирии при поддержке ВКС РФ сняла блокаду ИГ с военного аэродрома

    18:09  9 Сентября 2017  /обновлено: 18:54  09 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ сняла блокаду ИГ с военного аэродрома

    Дейр эз-Зор, 9 сентября. Сирийские правительственные войска при активной поддержке ВКС РФ с воздуха сняли блокаду «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) с аэропорта города Дейр эз-Зор.

    Правительственные войска Сирийской арабской республики при поддержке ВКС РФ прорвали блокаду боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе военного аэропорта Дейр эз-Зора.

    Сирийское информационное агентство SANA сообщает, что сейчас бои с исламистами идут по периметру авиабазы. В ближайшие часы сопротивление игиловцев может быть полностью подавлено. Аэропорт имеет важнейшее стратегическое значение для города Дейр эз-Зор, отмечает источник.

    Дейр эз-Зор: армия Сирии при поддержке ВКС РФ сняла блокаду ИГ с военного аэродрома

    Ранее в субботe о начале наступления на террористов ИГ объявили поддерживаемые США Сирийские демократически силы (SDF). Наступление ведется на районы, захваченные террористами к северу и востоку от реки Евфрат. Отметим, что освобождение сирийской провинции Дейр эз-Зор, на которой находятся месторождения нефти и газа, имеет важное значение для восстановления экономики страны и возобновления торговых отношений с Ираком.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ сняла блокаду ИГ с военного аэродрома

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор
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