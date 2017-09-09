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Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа Т-90 в преддверии Дня танкиста
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    Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа Т-90 в преддверии Дня танкиста

    18:02  9 Сентября 2017
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    Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа Т-90 в преддверии Дня танкиста

    Москва, 9 сентября. Министерство обороны России показало действия экипажа танка Т-90 в преддверии Дня Танкиста.

    Военное ведомство России опубликовало 90 секундный видеоролик, который содержит кадры действий экипажа танка Т-90. Экипаж современной боевой машины отрабатывает подготовку танка к движению, выполняет вождение с преодолением препятствий различной сложности, а также стрельбу из башенного орудия.

    Также ролик содержит кадры загрузки боекомплекта в танк. Запись демонстрирует работу механизма заряжания танка и выстрелы из орудия калибра 125 миллиметров. Ролик сопровождают переговоры членов экипажа Т-90.

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    Автор: Алексей Громов
    #минобороны рф #день танкиста #т-90 #танк
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