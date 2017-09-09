Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

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Екатеринбург, 9 сентября. Самосвал придавил два автомобиля в Свердловской области. Как стало известно Федеральному агентству новостей, жертвами массовой автоаварии стали восемь человек, еще 12 пострадали. Еще один человек был осмотрен медиками и отпущен домой с ушибом грудной клетки.

Ранее сообщалось, что у грузовика отлетело колесо, в результате чего он завалился набок и придавил два УАЗа.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели.