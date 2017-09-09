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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
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    Главные новости 9 сентября

    19:00  9 Сентября 2017
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    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 9 сентября.

    Во время взрыва автомобиля в центре украинской столицы погиб уроженец Чечни Тимур Махаури, которого турецкая прокуратура считает участником ликвидации лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева. При взрыве в центре Киева погиб ликвидатор Шамиля Басаева.

    Решением Мосгорсуда на территории России заблокированы пять крупных пиратских сайтов, которые посещали до 18,5 млн пользователей в месяц. Роскомнадзор навечно заблокировал пять крупных пиратских сайтов.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать случаи отказов в предоставлении российского гражданства жителям Крыма и Севастополя. Путин поручил разобраться с отказами в предоставлении гражданства жителям Крыма.

    В центральной части украинской столицы 8 сентября произошел взрыв, при котором пострадала всемирно известная модель Dior Наталья, сообщили местные СМИ. Названо имя пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior.

    Появилось фото известной модели Dior Натальи Кошель, которая получила увечья в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Появилось фото модели Dior, потерявшей ногу при взрыве в Киеве.

    Мощность взрывного устройства, которое взорвалось в автомобиле Toyota Camry в Киеве вечером 8 сентября, составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Мощность бомбы во взорванном в Киеве автомобиле составила до 1 кг.

    В Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. По предварительным данным, с рельсов сошла вагонная тележка одного вагона. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали.

    В Минобороны России удивлены словам главы военного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая публично завила о якобы имеющейся угрозе для Европы со стороны российских военных, привлекаемых на учения «Запад-2017», говорится в официальном релизе. В Минобороны ответили на заявление ФРГ о 100 тысячах военных на учениях «Запад-2017».

    Украинские власти передали в Совет безопасности ООН новый проект резолюции по размещению миротворцев в Донбассе, заявил замглавы администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев. Украина передала ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе.

    САА при поддержке ВКС РФ продолжает операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора. Сирия новости 9 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продолжает операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #минобороны #сирия #киев #взрыв #порошенко #вкс рф #крым #хмао #поезд #модель #махаури #dior
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