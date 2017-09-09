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Путин поручил пресечь ввоз контрафакта в легкой промышленности
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    Путин поручил пресечь ввоз контрафакта в легкой промышленности

    18:35  9 Сентября 2017  /обновлено: 18:35  09 Сентября 2017
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    Путин поручил пресечь ввоз контрафакта в легкой промышленности

    Москва, 9 сентября. Силовым ведомствам РФ необходимо принять меры по пресечению ввоза контрафактной продукции легкой промышленности. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин, его текст опубликован на сайте Кремля.

    Как говорится в поручении, принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию РФ, производства и оборота на территории РФ продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, поручено Генпрокуратуре, ФТС России, ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингу и Роспотребнадзору.

    1 февраля 2018 года объявлено сроком выполнения. 

    Кроме того, глава государства также поручил ФТС России, Минпромторгу и Росстату разработать методику расчета доли незаконно произведенного в РФ и незаконно ввезенного в РФ товара в розничном товарообороте.

    Напомним, ранее Владимир Путин распорядился выделить 800 миллионов рублей для дорожного строительства в Севастополе.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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