Путин поручил пресечь ввоз контрафакта в легкой промышленности

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Москва, 9 сентября. Силовым ведомствам РФ необходимо принять меры по пресечению ввоза контрафактной продукции легкой промышленности. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин, его текст опубликован на сайте Кремля.

Как говорится в поручении, принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию РФ, производства и оборота на территории РФ продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, поручено Генпрокуратуре, ФТС России, ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингу и Роспотребнадзору.

1 февраля 2018 года объявлено сроком выполнения.

Кроме того, глава государства также поручил ФТС России, Минпромторгу и Росстату разработать методику расчета доли незаконно произведенного в РФ и незаконно ввезенного в РФ товара в розничном товарообороте.

Напомним, ранее Владимир Путин распорядился выделить 800 миллионов рублей для дорожного строительства в Севастополе.