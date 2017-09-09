Постпред Украины при ООН пообещал России немало «сюрпризов» на Генассамблее
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Киев, 9 сентября. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россию ждет необычный прием на Генассамблее.
Ельченко отметил, что существует несколько инициатив, о которые украинская сторона намерена высказаться только на данном мероприятии. Постпред подчеркнул, что Украина пока не хочет раскрывать все свои карты по отношению к Российской Федерации, пишет «Газета.ру».
Ельченко считает, что Москве не стоит недооценивать Киев и на пути у России будет масса «неожиданностей». Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон проработали совещание в рамках Генассамблеи ООН.