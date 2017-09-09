Сирия и ВКС РФ готовятся вернуть Дейр эз-Зор: корреспондент ФАН прислал видео из окрестностей города

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Сирийская арабская армия (САА) продолжает подготовку к масштабной военной операции по полному снятию блокады с города Дейр эз-Зор, являющегося последней крупной цитаделью террористов «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в РФ) в Сирии. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР прислал в редакцию фото- и видеоматериалы с места событий.

На видеозаписи можно увидеть, как правительственные войска продолжают стягивать силы к линии соприкосновения с боевиками ИГИЛ* к западу от ключевого города: командование САА перебросило в этот район танки, артиллерийские орудия, автомашины с ракетными и пулеметными установками, а также другую военную технику и вооружение. Под Дейр эз-Зор, кроме того, были передислоцированы дополнительные подразделения сирийской армии.

Для того чтобы кампания по зачистке города от террористов ИГ* прошла успешно, правительственным войскам придется задействовать все возможные ресурсы и резервы, так как боевики успели хорошо закрепиться в Дейр эз-Зоре и выставить плотную оборону. В том, что исламисты создали мощную фортификацию вокруг административного центра региона, военнослужащие были вынуждены убедиться в ходе последних столкновений в северо-западных предместьях города.

Напомним, части правительственных войск Сирии, активно поддерживаемые ВКС РФ, в начале текущей недели смогли снять осаду с части районов Дейр эз-Зора, находившихся в окружении террористов около четырех лет. Российская сторона уже направила в разблокированную часть города крупный гуманитарный конвой с продуктами питания, водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости.

Сегодня союзные силы правительственных войск САР и боевой авиации РФ выбили отряды исламистов ИГИЛ из района крупного месторождения нефти Аль-Тайим, находящегося к юго-западу от столицы провинции. На данный момент нефтяное поле уже полностью перешло под контроль сирийской армии. Кроме того, как передают источники в Twitter (@C_Military1), правительственные силы при поддержке ВКС РФ сегодня прорвали блокаду авиабазы Дейр эз-Зора, бои переместились на окраины аэропорта. Стратегическая база находится в осажденном положении с декабря прошлого года. С тех пор замкнутые в окружение сирийские отряды отразили множество атак со стороны сил «Исламского государства» и чудом смогли сохранить контроль над ключевым военным объектом армии САР.

На повестке дня также стоит взятие укрепленного района террористов вблизи городского кладбища на западной окраине административного центра, где регулярно идут тяжелые столкновения между ИГ и САА. К выполнению именно этих задач сейчас готовятся сирийские бойцы, передает спецкорреспондент ФАН. На видео, в частности, запечатлена колонна правительственных войск, которая движется ближе к линии фронта по освобожденному участку шоссе Эс-Сухне – Дейр эз-Зор недалеко от стратегически значимой дорожной развязки «Панорама».

Однако после снятия блокады с авиабазы и уничтожения группировки боевиков близ кладбища сирийским подразделениям предстоит долгая борьба с террористами в городских кварталах Дейр эз-Зора. Боевики ИГИЛ в совершенстве освоили тактику ведения уличных столкновений и способны оказывать сопротивление месяцами, как это было в Мосуле и теперь продолжает в Ракке. При этом правительственные войска будут вынуждены вести бои внутри города самостоятельно, так как российские ВКС не работают в жилых районах из соображений безопасности гражданского населения.

Помимо части Дейр эз-Зора в оккупации «Исламского государства» остаются другие важные города, также расположенные в этом регионе на берегу Евфрата. На севере недалеко от границы с провинцией Ракка располагается Маадан-Джадид, в районе которого дислоцируется мощный контингент боевиков ИГИЛ. Взятие этого населенного пункта позволит армии Асада установить контроль над всем южным берегом Евфрата к востоку от Ракки и помешать продвижению курдских бойцов Сирийской демократической армии (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG), поддерживаемых Соединенными Штатами, к Дейр эз-Зору.

На юге региона находятся города Аль-Маядин и Абу Кемаль, благодаря которым сирийские отряды ИГ поддерживают связь с группировкой боевиков, базирующейся в Ираке. Соответственно, освобождение южной части провинции Дейр эз-Зор нарушит ключевые коммуникации террористов и существенно снизит возможности исламистов к маневрированию.

Таким образом, перед командованием армии Сирии и Воздушно-космическими силами РФ в настоящий момент стоит ряд важнейших задач, связанных не только с городом Дейр эз-Зор, но и другими районами одноименной провинции, почти целиком занимаемой террористами. Военнослужащие завершают подготовку к выполнению первоочередных задач, однако ситуацию в регионе серьезно осложняет тот факт, что курдские формирования под эгидой США также намерены в скором времени выдвинуть войска в направлении Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.