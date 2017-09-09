Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 9 сентября. Армия САР при поддержке ВКС РФ смогла прорвать оборону ИГ* в аэропорту Дейр эз-Зора, жители Идлиба выступили против политики «Тахрир аш-Шам», в Ракке уничтожено 17 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: несут потери в Дамаске и Хомсе, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»: захватило несколько единиц техники САА в Хомсе, несет потери в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА на севере Идлиба.

Сирийская свободная армия (ССА): подбила танк САА в Джобаре, противостоит SDF в Алеппо.

Курды: продолжают обстрел ССА в Алеппо, объявили о начале операции в Дейр эз-Зоре, уничтожили 17 террористов ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Подконтрольный антиправительственной Сирийской свободной армии (ССА) Twitter-канал (@BehzadMoezi) сообщает, что боевикам радикальной оппозиции удалось подбить танк 4-ой дивизии Сирийской арабской армии (САА). Противостояние между правительственными войсками и радикальными вооруженными формированиями в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты продолжается. Ранее сообщалось, что при столкновениях с антиправительственными группировками в Джобаре погибло 15 бойцов армии САР.

Провинция Алеппо

Демократические силы Сирии (SDF) продолжают обстреливать зоны дислокации боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на севере провинции Алеппо. Информационное агентство Almanar News отмечает боевые столкновения в населенном пункте Калджибрин, а также в районе Мараназ. В это же время на западе провинции Алеппо ракетный обстрел позиций «свободной армии» ведут курдские Отряды народного ополчения (YPG). По данным источника в Twitter (@ayoonsyria) в эпицентре противостояния находится деревня Дейр Самъан.

Провинция Хомс

В районе поселения Хамима, расположенного на востоке провинции Хомс зафиксированы бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»*. Военный источник в Twitter (@JrR6c) сообщает, что радикальные исламисты захватили два пулемета и несколько ракет армии САР. Другой Twitter-канал (@Zaldo5) пишет, что в том же районе террористами ИГИЛ* уничтожен танк сирийской армии. Ранее сообщалось, что боевики «Исламского государства» заявили, что ими уничтожено три танка и два пулемета САА в районе населенного пункта Абу-Лия. Накануне это поселения в числе других было зачищено Сирийской арабской армией (САА) при поддержке ВКС РФ. Официального подтверждения потерь правительственной армии не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС России нанесли удар по позициям террористов «Исламского государства» в районе кладбища, сообщает Almanar News. По данным информационного агентства в результате боевого вылета российской авиации была нейтрализована группа боевиков ИГИЛ. Кроме того, как сообщает военный источник в Twitter (@C_Military1), армии САР при поддержке российских ВКС удалось деблокировать аэропорт Дейр эз-Зора.

Медиакрыло альянса Демократические силы Сирии (SDF) объявило о начале освободительной операции в Дейр эз-Зоре. Целью наступления является вытеснение исламистов с территорий к востоку и северу от реки Евфрат. Напомним, SDF действует в Сирии при поддержке сил международной коалиции во главе с США. Взятие курдами Дейр эз-Зора может повлечь обострение военного конфликта в Сирии и фактически установление контроля Соединенных штатов над богатым нефтью и газом регионом страны.

Провинция Идлиб

Жители поселения Хас, расположенного на юге провинции Идлиб вышли на митинг против политики, проводимой группировкой «Тахрир аш-Шам». Об акции протеста пишет информационное агентство Almanar News.

В населенном пункте Аль-Тамана Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам». Боевые действия зафиксировал информационный канал Barada News. Ранее сообщалось, что сирийская армия обстреливает позиции сторонников «Ан-Нусры» в районе деревни Бариша на востоке провинции Идлиб.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) отбили атаку террористов «Исламского государства» в районе Аль-Нахда города Ракка. По данным источника в Twitter (@raqqacampaign) в результате столкновения между курдами и радикальными исламистами было нейтрализовано 17 боевиков ИГИЛ. Ранее сообщалось, что в ходе боев в административном центре провинции Ракка бойцам курдских подразделений удалось ликвидировать более 10 радикальных исламистов. Кроме того под контроль SDF перешло здание университета на юге Ракки. В районе Мансур ополченцы SDF обнаружили склад вооружения и боеприпасов «Исламского государства».

Ирак

Полиция Ирака обнаружила и взяла под арест 16 террористов ИГИЛ, которые прятались в разных районах провинции Дияла. По данным Alsumaria News полицейские продолжают поиски террористических ячеек на территории региона.

Командование отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило, что бойцами отряда в провинции Дияла был нейтрализован эмир «Исламского государства». Alsumaria News сообщает, ссылаясь на слова представителя отрядов народной мобилизации, что высокопоставленный член террористической группировки был уничтожен в ходе боев с радикальными исламистами в районе Вади Салиб на северо-востоке провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)