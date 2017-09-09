Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    19:30  9 Сентября 2017
    1012

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Сирия, 9 сентября. Армия САР при поддержке ВКС РФ смогла прорвать оборону ИГ* в аэропорту Дейр эз-Зора, жители Идлиба выступили против политики «Тахрир аш-Шам», в Ракке уничтожено 17 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: несут потери в Дамаске и Хомсе, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Исламское государство»: захватило несколько единиц техники САА в Хомсе, несет потери в Ракке.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА на севере Идлиба.

    Сирийская свободная армия (ССА): подбила танк САА в Джобаре, противостоит SDF в Алеппо.

    Курды: продолжают обстрел ССА в Алеппо, объявили о начале операции в Дейр эз-Зоре, уничтожили 17 террористов ИГ в Ракке.

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Подконтрольный антиправительственной Сирийской свободной армии (ССА) Twitter-канал (@BehzadMoezi) сообщает, что боевикам радикальной оппозиции удалось подбить танк 4-ой дивизии Сирийской арабской армии (САА). Противостояние между правительственными войсками и радикальными вооруженными формированиями в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты продолжается. Ранее сообщалось, что при столкновениях с антиправительственными группировками в Джобаре погибло 15 бойцов армии САР.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Демократические силы Сирии (SDF) продолжают обстреливать зоны дислокации боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на севере провинции Алеппо. Информационное агентство Almanar News отмечает боевые столкновения в населенном пункте Калджибрин, а также в районе Мараназ. В это же время на западе провинции Алеппо ракетный обстрел позиций «свободной армии» ведут курдские Отряды народного ополчения (YPG). По данным источника в Twitter (@ayoonsyria) в эпицентре противостояния находится деревня Дейр Самъан.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    В районе поселения Хамима, расположенного на востоке провинции Хомс зафиксированы бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»*. Военный источник в Twitter (@JrR6c) сообщает, что радикальные исламисты захватили два пулемета и несколько ракет армии САР. Другой Twitter-канал (@Zaldo5) пишет, что в том же районе террористами ИГИЛ* уничтожен танк сирийской армии. Ранее сообщалось, что боевики «Исламского государства» заявили, что ими уничтожено три танка и два пулемета САА в районе населенного пункта Абу-Лия. Накануне это поселения в числе других было зачищено Сирийской арабской армией (САА) при поддержке ВКС РФ. Официального подтверждения потерь правительственной армии не поступало.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    ВКС России нанесли удар по позициям террористов «Исламского государства» в районе кладбища, сообщает Almanar News. По данным информационного агентства в результате боевого вылета российской авиации была нейтрализована группа боевиков ИГИЛ. Кроме того, как сообщает военный источник в Twitter (@C_Military1), армии САР при поддержке российских ВКС удалось деблокировать аэропорт Дейр эз-Зора.

    Медиакрыло альянса Демократические силы Сирии (SDF) объявило о начале освободительной операции в Дейр эз-Зоре. Целью наступления является вытеснение исламистов с территорий к востоку и северу от реки Евфрат. Напомним, SDF действует в Сирии при поддержке сил международной коалиции во главе с США. Взятие курдами Дейр эз-Зора может повлечь обострение военного конфликта в Сирии и фактически установление контроля Соединенных штатов над богатым нефтью и газом регионом страны.  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Жители поселения Хас, расположенного на юге провинции Идлиб вышли на митинг против политики, проводимой группировкой «Тахрир аш-Шам». Об акции протеста пишет информационное агентство Almanar News.

    В населенном пункте Аль-Тамана Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам». Боевые действия зафиксировал информационный канал Barada News.  Ранее сообщалось, что сирийская армия обстреливает позиции сторонников «Ан-Нусры» в районе деревни Бариша на востоке провинции Идлиб.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) отбили атаку террористов «Исламского государства» в районе Аль-Нахда города Ракка. По данным источника в Twitter (@raqqacampaign) в результате столкновения между курдами и радикальными исламистами было нейтрализовано 17 боевиков ИГИЛ. Ранее сообщалось, что в ходе боев в административном центре провинции Ракка бойцам курдских подразделений удалось ликвидировать более 10 радикальных исламистов. Кроме того под контроль SDF перешло здание университета на юге Ракки. В районе Мансур ополченцы SDF обнаружили склад вооружения и боеприпасов «Исламского государства».  

    Ирак

    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»

    Полиция Ирака обнаружила и взяла под арест 16 террористов ИГИЛ, которые прятались в разных районах провинции Дияла. По данным Alsumaria News полицейские продолжают поиски террористических ячеек на территории региона.

    Командование отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило, что бойцами отряда в провинции Дияла был нейтрализован эмир «Исламского государства». Alsumaria News сообщает, ссылаясь на слова представителя отрядов народной мобилизации, что высокопоставленный член террористической группировки был уничтожен в ходе боев с радикальными исламистами в районе Вади Салиб на северо-востоке провинции.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #идлиб #сса #дияла #тахрир аш-шам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 9 сентября 19.30: ВКС РФ обеспечили деблокаду аэропорта Дейр эз-Зора, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам»
    Сирия новости 9 сентября 16.30: 15 солдат САА погибло в Джобаре, ИГ казнило жителя Ракки
    Сирия новости 9 сентября 12.30: ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение армии САР, в Алеппо идут бои между SDF и ССА
    Сирия новости 9 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продолжает операцию по деблокированию военного аэродрома Дейр эз-Зора
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9287

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1532

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3871

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        209
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5062
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        298
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6344