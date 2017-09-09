Эксперты объяснили, почему страны Прибалтики хотят забыть свое советское прошлое

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Москва, 9 сентября. Политики Латвии, Литвы и Эстонии обратились к редактору газеты Le Monde с требованием не называть их «бывшими республиками СССР».

Экономист Владислав Гринько рассказал, что три прибалтийские страны столкнулись с тем, что уровень и качество жизни в Латвии, Литве и Эстонии в данный момент хуже, чем в то время, когда они были советскими республиками. Это отражается на стабильности и уверенности населения в завтрашнем дне, пишет iReactor.

Эксперт отметил, что за время нахождения в составе Евросоюза уровень экономики Прибалтики постоянно снижается, из любых десяти финансовых и экономических показателей минимум восемь будут негативными. Страны НАТО стремятся выжать из Прибалтики все, что только возможно. Именно это вызывает у властей Латвии, Литвы и Эстонии истерику, которая приводит к неадекватным заявлениям.