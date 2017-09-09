Путин открыл парк «Зарядье» в сердце России

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Москва, 9 сентября. Российский лидер Владимир Путин открыл в Москве парк «Зарядье», в торжественной церемонии также принимал участие мэр российской столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник Сергей Собянин показал главе государства Владимиру Путину кинотеатр на территории парка «Зарядье», а также смотровую площадку над Москвой-рекой «Парящий мост». Известно, что президент прибыл на открытие парка за рулем гольф-кара, его сопровождал Собянин. После осмотра рекреационной зоны российский лидер проявил интерес к найденным под землей археологическим находкам, датируемым вторым-третьим тысячелетием.

Затем Путин пообщался с музыкантом Игорем Бутманом и послушал выступление оркестра Государственного училища духовых искусств. Как сообщала ранее Газета.Ru, Москва сегодня празднует 870-летие. Владимир Путин заявил, что российская столица является одной из самых современных.