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Бузова упала со сцены на «Новой волне» в Сочи
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    Бузова упала со сцены на «Новой волне» в Сочи

    17:05  9 Сентября 2017
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    Бузова упала со сцены в Сочи, репетируя песню

    Сочи, 9 сентября. В Интернете появилось видео падения Ольги Бузовой. Девушка не удержалась на сцене, когда репетировала песню «Под звуки поцелуев».

    Инцидент произошел в Олимпийском Парке в Сочи, где проходит конкурс «Новая волна». Певица зацепилась за техническое оборудование и не удержалась на ногах, сообщает Ura.ru.  

    Певица ушибла и поцарапала ногу. Пользователи социальной сети Instagram выразили свое сочувствие звезде. Однако нашлись и те, кто решил позлорадствовать. 

    Ольга Бузова совсем недавно начала исполнять песни, но уже успела попасть в базу скандального сайта «Миротворец», сообщает RT.

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    Автор: Рина Брусникина
    #сочи #бузова #новая волна
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