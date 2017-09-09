Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

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Власти Донецкой и Луганской народных республик дали «зеленый свет» представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на расследование крушения Boeing-777. Ополченцы будут не просто сопровождать международных наблюдателей и охранять их пребывание в республиках, но и содействовать в расследовании причин катастрофы, сообщает портал Boeingisback.

Толчком послужила недавняя находка журналиста Патрика Ланкастера (хорошего знакомого британца Грэма Филлипса, который очень много времени провел в Донбассе и в Крыму, показывая реальную картину происходящего на постукраинском пространстве). Ланкастер обнаружил человеческие останки, предположительно они могут принадлежать двум жертвам кружения авиалайнера, которых так и не удалось опознать. В опубликованной им видеозаписи на канале YouTube, Ланкастер подчеркнул необходимость отправить находки в Нидерланды, где эксперты проведут все надлежащие процедуры по установлению личности.

Сообщается, что после того, как останки предположительных жертв были найдены, Генпрокуратура ДНР обратилась к генпрокурору Королевства Нидерланды Фреду Вестербеку с готовность передать фрагменты останков, которые могут помочь идентифицировать пропавших без вести пассажиров рейса MH17.

Остается только надеяться на то, что доступ наблюдателей СММ ОБСЕ поможет урегулировать конфликт между жителями Донбасса и официальным Киевом, а также ускорить процесс расследования причин крушения Boeing-777 Malaysia Airlines.

На сайте Boeingisback также упоминается новая книга голландского профессора Университета Сассекса, президента НПО Комитета по бдительности против возрождающегося фашизма Кис ван дер Пайля «Полет MH17, Украина и новая холодная война», в которой произошедшее рассматривается с геополитической точки зрения. Профессор задается вопросом о том, кто выиграл от катастрофы MH17 больше всего, и вспоминает, что за день до случившегося страны БРИКС подписали соглашение о создании своего собственного банка, ставшее, по мнению США, соперником Всемирного банка и МВФ. После крушения самолета газовые компании США предпринимали активные попытки прорваться на европейский газовый рынок и потеснить российские компании, из-за чего Москве пришлось отказаться от реализации проекта газопровода «Южный поток». А ставший «пешкой в играх Запада» Киев окончательно испортил отношения с Москвой.

Ранее ФАН писал, что в конце августа текущего года Россия передала международной группе следователей, работающих над делом о крушении авиалайнера, данные с российских радаров в момент крушения самолета и инструкцию по их расшифровке. Следователи обещали детально изучить предоставленную им информацию. Однако остается непонятным, почему Нидерланды не запросили расшифровку ранее — данные были отправлены еще в 2014-м — в год катастрофы. Из данных следует, что пуск ракеты «Бук» совершили с подконтрольной Киеву территории. Этот факт противоречит основной версии следствия, согласно которой ракета была выпущена с территории ДНР. Несмотря на заверения голландской стороны, обещающей изучить материалы, существует вероятность того, что предоставленная РФ информация будет проигнорирована.

Опросить подозреваемых с украинской стороны тоже вряд ли получится опросить в скором времени. Королевство Нидерланды и официальный Киев не спешат подписывать меморандум об обмене данными по делу рейса MH17 Malaysia Airlines. Дело в том, что опрос может производиться посредством видеосвязи, но это невозможно с правовой точки зрения — конституция Украины не позволяет выдавать своих граждан. В том случае, если допрос все же состоится, могут всплыть данные, которые снова будут противоречить официальной версии следствия.

Весной 2017 года генпрокурор Нидерландов сообщил, что неизвестно, сколько еще продлится расследование авиакатастрофы. Ранее он уточнил, что Генпрокуратура Нидерландов не связывает крушение Boeing над территорией с действиями РФ или российских граждан.

Напомним, самолет рейса MH17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Во время расследования было установлено, что воздушное судно было сбито с земли, однако кто именно выпустил ракету, в настоящий момент остается загадкой.