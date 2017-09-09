Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

    17:11  9 Сентября 2017  /обновлено: 17:38  09 Сентября 2017
    5062

    Неудобная правда: Нидерландам не выгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

    Власти Донецкой и Луганской народных республик дали «зеленый свет» представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на расследование крушения Boeing-777. Ополченцы будут не просто сопровождать международных наблюдателей и охранять их пребывание в республиках, но и содействовать в расследовании причин катастрофы, сообщает портал Boeingisback.

    Толчком послужила недавняя находка журналиста Патрика Ланкастера (хорошего знакомого британца Грэма Филлипса, который очень много времени провел в Донбассе и в Крыму, показывая реальную картину происходящего на постукраинском пространстве). Ланкастер обнаружил человеческие останки, предположительно они могут принадлежать двум жертвам кружения авиалайнера, которых так и не удалось опознать. В опубликованной им видеозаписи на канале YouTube, Ланкастер подчеркнул необходимость отправить находки в Нидерланды, где эксперты проведут все надлежащие процедуры по установлению личности.

    Сообщается, что после того, как останки предположительных жертв были найдены, Генпрокуратура ДНР обратилась к генпрокурору Королевства Нидерланды Фреду Вестербеку с готовность передать фрагменты останков, которые могут помочь идентифицировать пропавших без вести пассажиров рейса MH17.

    Остается только надеяться на то, что доступ наблюдателей СММ ОБСЕ поможет урегулировать конфликт между жителями Донбасса и официальным Киевом, а также ускорить процесс расследования причин крушения Boeing-777 Malaysia Airlines.

    На сайте Boeingisback также упоминается новая книга голландского профессора Университета Сассекса, президента НПО Комитета по бдительности против возрождающегося фашизма Кис ван дер Пайля «Полет MH17, Украина и новая холодная война», в которой произошедшее рассматривается с геополитической точки зрения. Профессор задается вопросом о том, кто выиграл от катастрофы MH17 больше всего, и вспоминает, что за день до случившегося страны БРИКС подписали соглашение о создании своего собственного банка, ставшее, по мнению США, соперником Всемирного банка и МВФ. После крушения самолета газовые компании США предпринимали активные попытки прорваться на европейский газовый рынок и потеснить российские компании, из-за чего Москве пришлось отказаться от реализации проекта газопровода «Южный поток». А ставший «пешкой в играх Запада» Киев окончательно испортил отношения с Москвой.

    Ранее ФАН писал, что в конце августа текущего года Россия передала международной группе следователей, работающих над делом о крушении авиалайнера, данные с российских радаров в момент крушения самолета и инструкцию по их расшифровке. Следователи обещали детально изучить предоставленную им информацию. Однако остается непонятным, почему Нидерланды не запросили расшифровку ранее — данные были отправлены еще в 2014-м — в год катастрофы. Из данных следует, что пуск ракеты «Бук» совершили с подконтрольной Киеву территории. Этот факт противоречит основной версии следствия, согласно которой ракета была выпущена с территории ДНР. Несмотря на заверения голландской стороны, обещающей изучить материалы, существует вероятность того, что предоставленная РФ информация будет проигнорирована.

    Из данных следует, что пуск ракеты «Бук» совершили с подконтрольной Киеву территории

    Опросить подозреваемых с украинской стороны тоже вряд ли получится опросить в скором времени. Королевство Нидерланды и официальный Киев не спешат подписывать меморандум об обмене данными по делу рейса MH17 Malaysia Airlines. Дело в том, что опрос может производиться посредством видеосвязи, но это невозможно с правовой точки зрения — конституция Украины не позволяет выдавать своих граждан. В том случае, если допрос все же состоится, могут всплыть данные, которые снова будут противоречить официальной версии следствия.

    Весной 2017 года генпрокурор Нидерландов сообщил, что неизвестно, сколько еще продлится расследование авиакатастрофы. Ранее он уточнил, что Генпрокуратура Нидерландов не связывает крушение Boeing над территорией с действиями РФ или российских граждан.

    Напомним, самолет рейса MH17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Во время расследования было установлено, что воздушное судно было сбито с земли, однако кто именно выпустил ракету, в настоящий момент остается загадкой.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9282

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1532

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3871

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3672
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        209
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5062
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        298
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6344