МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

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Москва, 9 сентября. МИД России выразил протест Польше в связи со сносом мавзолея на месте братской могилы советских воинов в городе Тшчанка. В дипведомстве назвали действия Варшавы кощунственным актом.

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий в связи со сносом мавзолея Красной армии в польском городе Тшчанка. «Подготовка к этому кощунственному акту длилась долго, и польская сторона была прекрасно осведомлена о нашей аргументированной и однозначной позиции против ликвидации этого монумента, — говорится в сообщении», — говорится в сообщении МИД России.

Дипведомство выразило решительный протест, рассматривая снос монумента как акт вандализма. Здесь также отмечается, что «самоуправство» польских властей по отношению к памяти о войне недопустимо и подобно варварству. Как сообщала Газета.Ru ранее, в Госдуме назвали снос мавзолея очередной провокацией России со стороны Польши. Депутат Алексей Чепа подчеркнул, что данные действия непростительны.