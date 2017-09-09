«Роскосмос» опубликовал видео прогулки космонавтов за бортом МКС

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Москва, 9 сентября. В Сети опубликованы уникальные кадры работы российских космонавтов за бортом МКС.

«Роскосмос» сообщает, что в космической прогулке участвовали Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, они записали свой выход в открытый космос на видеокамеру. Отмечается, что запись была сделана 17 августа, за время выхода космонавты провели испытания нового скафандра «Орлан-МКС» и запустили несколько мини-спутников.

Специалисты взяли несколько проб с внешней обшивки станции. Работы в космосе длились более семи с половиной часов, изначально выход был запланирован на 6 часов 5 минут. Это первый выход российских космонавтов за последние полтора года.