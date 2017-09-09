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Весь мир
Сокрушительная мощь российской армии шокировала CNN
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РФ доставила в освобожденные от ИГИЛ районы города Дейр эз-Зор лекарства и продукты
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    РФ доставила в освобожденные от ИГИЛ районы города Дейр эз-Зор лекарства и продукты

    16:16  9 Сентября 2017
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    РФ доставила в освобожденные от ИГИЛ районы города Дейр эз-Зор лекарства и продукты

    Дейр эз-Зор, 9 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в городе Дейр эз-Зор.

    Российские военнослужащие доставили гуманитарный груз в районы города Дейр эз-Зор, освобожденные от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Местные жители получили воду, продукты, лекарственные препараты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости.

    Специалисты российского Центра по примирению сторон ведут работу по возвращению домой беженцев, а также по восстановлению инфраструктуры, разрушенной во время ведения боевых действий.

    РФ доставила в освобожденные от ИГИЛ районы города Дейр эз-Зор лекарства и продукты

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #дейр эз-зор #гуманитарный груз
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