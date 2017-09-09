РФ доставила в освобожденные от ИГИЛ районы города Дейр эз-Зор лекарства и продукты

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Дейр эз-Зор, 9 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в городе Дейр эз-Зор.

Российские военнослужащие доставили гуманитарный груз в районы города Дейр эз-Зор, освобожденные от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Местные жители получили воду, продукты, лекарственные препараты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости.

Специалисты российского Центра по примирению сторон ведут работу по возвращению домой беженцев, а также по восстановлению инфраструктуры, разрушенной во время ведения боевых действий.

* Организация запрещена на территории РФ.