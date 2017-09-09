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Восемь человек погибли в массовом ДТП с самосвалом на Урале
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    Восемь человек погибли в массовом ДТП с самосвалом на Урале

    17:43  9 Сентября 2017
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    Восемь человек погибли в массовом ДТП с самосвалом на Урале

    Екатеринбург, 9 сентября. Страшная автоавария произошла в Свердловской области: грузовик придавил два автомобиля, в результате чего погибли восемь человек. По информации Главного управления МВД по области, ЧП случилось на 24-м км Полевского тракта около 17.30.

    Согласно приведенным данным, у самосвала отлетело колесо, из-за чего грузовик завалился набок, придавив два автомобиля УАЗ. Как говорится в сообщении, «в одном УАЗе было шесть человек, трое из них погибли, во втором — пять человек, все погибли».

    В настоящее время на месте аварии работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что груженный песком «КамАЗ» влетел в пассажирский поезд Адлер-Нижневартовск на железнодорожном переезде в ХМАО. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #свердловская область
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