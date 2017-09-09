Сирия: в Алеппо при содействии России открыли новую школу на 500 учеников

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Дамаск, 9 сентября. В сирийском Алеппо при содействии российской стороны открылась новая школа, сообщили в Минобороны России.

Администрация Алеппо и российская сторона открыли новую школу в районе Аль-Фуркан, в которой будут обучаться порядка 500 учеников, говорится в сообщении Минобороны РФ. Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон в САР оказывают гуманитарную поддержку жителям освобожденных от террористов сирийских районов.

По данным ведомства, 9 сентября проведена гуманитарная акция в Дейр-Эз-Зор. Сюда доставили продукты питания, воду, лекарства, источники электропитания. Жительница Восточной Гуты и ее пятеро детей эвакуированы в один из госпиталей Дамаска при содействии российских офицеров. Как ранее сообщала Газета.Ru, турецкий лидер выразил уверенность в предметности грядущих межсирийских переговоров в Астане.