Донбасс сегодня: ВСУ меняют тактику, «цветы смерти» снова на фронте, СМИ манипулируют отчетами ОБСЕ

В Избранное

Новороссия, 9 сентября. В Донецкой и Луганской народных республиках подвели итоги недели «перемирия»; ОБСЕ недосчиталась техники ВС Украины в местах хранения; штаб АТО выдает небоевые потери ВСУ за обстрелы ВС ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ меняют тактику

Несмотря на кратное уменьшение количества обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик, ВС Украины продолжают применять тяжелые системы вооружения, в том числе и артиллерию калибром 152 мм. Но сам характер действий подразделений украинской армии и нацбатальонов изменился.

Украинские солдаты повысили активность работы диверсионных групп вдоль всей линии соприкосновения, а также снайперских групп на всех направлениях. Только за минувшую неделю Вооруженные силы Украины в результате провокационных вылазок потеряли пять человек убитыми и одиннадцать раненными.

Неделя «перемирия» в цифрах

Всего же за минувшую неделю украинские силовики выпустили более 450 артиллерийских снарядов и мин по 32 населенным пунктам ДНР и ЛНР. Помимо минометов и артиллерийских установок, огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС), противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и штатного вооружения БМП. Военнослужащие украинской армии и бойцы национальной гвардии нарушили режим прекращения огня 236 раз.

«Цветы смерти» на благодатной почве Донбасса

По уже сложившейся традиции командование АТО использует так называемое «школьное перемирие» для перегруппировки войск, укрепления существующих позиций ВСУ и перемещения систем тяжелого вооружения непосредственно к линии соприкосновения.

Разведка народных республик фиксирует прибытие к линии боевого соприкосновения буксируемых 152мм гаубиц «Гиацинт-Б», САУ «Гвоздика» 122 мм, гаубиц Д-30 и 120 мм минометов. Также к передовой украинские бойцы стягивают реактивные системы залпового огня «Град».

ОБСЕ выявила отсутствие техники ВСУ в местах хранения

Всего за прошедшую неделю Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ выявила отсутствие в установленных местах хранения более 60 единиц украинской военной техники и систем тяжелого вооружения. Информация основана на данных из официальных отчетов ОБСЕ. Отметим, что эту военную технику зафиксировала разведка ДНР и ЛНР на украинских позициях.

Помимо указанных выше систем зафиксировано отсутствие 152 мм буксируемых гаубиц «Мста-Б», 120-мм минометов М120 «Молот», 120-мм минометов 2Б11 «Сани», 152-мм самоходных гаубиц «Акация», 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 и 82-мм минометов 2Б9 «Василек».

Штаб АТО «маскирует» небоевые потери

Накануне украинские СМИ со ссылкой на штаб АТО распространили информацию о боевых потерях украинских силовиков в результате «обстрела террористами ДНР». Позже в оперативном командовании ДНР сообщили реальные подробности гибели украинского бойца.

Командир боевой машины 3 горнопехотного взвода 6 горнопехотной роты 2 горнопехотного батальона 128 огпбр ВСУ старший сержант Геннадий Ильин скончался в результате многочисленных осколочных ранений, не совместимых с жизнью. Причиной инцидента стало грубое нарушение техники безопасности при обращении с боеприпасами, что вызвало их детонацию.

Также в оперативном командовании ДНР со ссылкой на собственные источники в ВСУ отмечают, что командирам воинских частей и подразделений армии дали указание взаимодействовать с офицерами пресс-центра АТО, чтобы согласовать подачу информации в СМИ. В свою очередь пресс-центру штаба АТО поставлена задача представлять факты небоевых потерь как результаты обстрелов со стороны ВС ДНР.

Украинские СМИ переврали ОБСЕ

Распространенной практикой в среде украинских масс-медиа стало использование технологии манипуляции информацией, представленной в официальных отчетах миссии ОБСЕ.

Украинские СМИ пишут следующее: «Часть наемников в Донбассе не получала приказ о прекращении огня в связи со «школьным перемирием, — ОБСЕ».

Далее по тексту уже без кавычек «самые честные» журналисты пишут, что «Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года».

На самом деле в отчете ОБСЕ значится следующее: «Вооруженные мужчины на месте размещения отведенного тяжелого вооружения и постоянного хранения в подконтрольных районах ДНР, а также в контролируемой ДНР Новоласпе (50 км к югу от Донецка) сказали СММ, что они не получали каких-либо новых приказов по поводу применения вооружения, правил поведения или документов по взаимодействию с СММ».

Заметили хоть одно слово по поводу «контролируемых Россией наемников»? А слова о том, что «не получали каких-либо новых приказов…» лишь говорят о том, что иных директив, кроме приказа о полном прекращении огня, бойцы ВС ДНР действительно не получали.