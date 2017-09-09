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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Курды из альянса SDF начали операцию против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
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    Курды из альянса SDF начали операцию против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    16:00  9 Сентября 2017
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    Курды из альянса SDF начали операцию против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 9 сентября. Вооруженная коалиция «Сирийские демократические силы» начала операцию против «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор.

    Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заявила о начале операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на севере провинции Дейр эз-Зор. Целью наступления является вытеснение исламистов из территорий к востоку и северу от реки Евфрат.

    В настоящий момент борьбу против игиловцев на территории Дейр эз-Зора ведут правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ. Освобождение провинции, богатой газовыми и нефтяными месторождениями, имеет важное значение для восстановления экономики Сирии и возобновления торговых отношений с Ираком.

    Курды из альянса SDF начали операцию против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #курды #дейр эз-зор
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