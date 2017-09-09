Курды из альянса SDF начали операцию против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 9 сентября. Вооруженная коалиция «Сирийские демократические силы» начала операцию против «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор.

Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заявила о начале операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на севере провинции Дейр эз-Зор. Целью наступления является вытеснение исламистов из территорий к востоку и северу от реки Евфрат.

В настоящий момент борьбу против игиловцев на территории Дейр эз-Зора ведут правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ. Освобождение провинции, богатой газовыми и нефтяными месторождениями, имеет важное значение для восстановления экономики Сирии и возобновления торговых отношений с Ираком.

* Организация запрещена на территории РФ.