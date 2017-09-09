Постпред РФ при ООН назвал фальшивкой доклад по правам человека в Сирии

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Москва, 9 сентября. Положения доклада Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, касающиеся операции сирийских вооруженных сил и российских ВКС, являются «политически ангажированной фальшивкой». Такое мнение высказал постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин

Дипломат указал на то, что России нет смысла обращать внимания на данные обвинения.

По словам главы российской дипмиссии, «какое-то время назад торговать русофобской ложью стало модным в некоторых политических и дипломатических кругах».

Напомним, ранее сообщалось, что на состоявшихся в Женеве в пятницу российско-французских консультациях были высоко оценены успехи в борьбе с терроризмом в Сирии и достижение примирения в зонах деэскалации.