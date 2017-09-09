Россия и Франция оценили успехи в борьбе с ИГ в Сирии

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Женева, 9 сентября. На состоявшихся в Женеве в пятницу российско-французских консультациях были высоко оценены успехи в борьбе с терроризмом в Сирии и достижение примирения в зонах деэскалации. Участие в них принимали заместитель дипломатического советника президента Франции Орельен Лешевалье и постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По словам Бородавкина, соответствующая встреча выявила близость российских и французских подходов по целому ряду аспектов урегулирования сирийского конфликта. Он добавил, что были высоко оценено достижение замирений в зонах деэскалации, приближающие окончание гражданской войны в Сирии, а также недавние военные успехи в борьбе с ИГ*.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.