Пострадавшим в аварии с поездом в ХМАО окажут помощь‍, независимо от региона проживания

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Ханты-Мансийск, 9 сентября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа окажут материальную помощь всем пострадавшим в столкновении поезда Адлер — Нижневартовск с грузовиком на железнодорожном перегоне.

Губернатор Югры Наталья Комарова провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пообещала, что все раненые получат материальную компенсацию. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона, травмы в результате аварии получили жители Нижневартовска, а также Томской, Тюменской и Челябинской областей.

Ранее следователи озвучили основные версии столкновения поезда и грузовика на железнодорожном перегоне в ХМАО, в результате которого пострадали 17 человек.

По версии МВД, виновником аварии является водитель «Камаза», который уснул за рулем и протаранил состав. Второй возможной причиной следователи называют отказ тормозов у фуры. По данным правоохранителей, грузовик по касательной столкнулся с поездом.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 17 человек, трое находятся в крайне тяжелом состоянии.