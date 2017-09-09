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Пострадавшим в аварии с поездом в ХМАО окажут помощь‍, независимо от региона проживания
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    Пострадавшим в аварии с поездом в ХМАО окажут помощь‍, независимо от региона проживания

    15:34  9 Сентября 2017  /обновлено: 18:19  09 Сентября 2017
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    Названы причины столкновения грузовика и поезда в ХМАО

    Ханты-Мансийск, 9 сентября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа окажут материальную помощь всем пострадавшим в столкновении поезда Адлер — Нижневартовск с грузовиком на железнодорожном перегоне.

    Губернатор Югры Наталья Комарова провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пообещала, что все раненые получат материальную компенсацию. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона, травмы в результате аварии получили жители Нижневартовска, а также Томской, Тюменской и Челябинской областей.

    Ранее следователи озвучили основные версии столкновения поезда и грузовика на железнодорожном перегоне в ХМАО, в результате которого пострадали 17 человек.

    По версии МВД, виновником аварии является водитель «Камаза», который уснул за рулем и протаранил состав. Второй возможной причиной следователи называют отказ тормозов у фуры. По данным правоохранителей, грузовик по касательной столкнулся с поездом.

    По последним данным, в результате происшествия пострадали 17 человек, трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #дтп #хмао #поезд #грузовик
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