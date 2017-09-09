Тартус: жена Асада посетила интернат для детей погибших военных САА

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Тартус, 9 сентября. Жена президента Сирии Асма Аль-Асад посетила школу-интернат для детей погибших бойцов САА по случаю начала нового учебного года.

Асма Аль-Асад осмотрела учебные классы и побеседовала с воспитанниками школы-интерната. Первая леди Сирии расспросила детей об их мечтах и планах на будущее, она призвала ребят стать лучшими в учебе для того, чтобы быть достойными преемниками своих родителей.

Асма Аль-Асад отметила, что администрация школы прилагает все усилия, чтобы обеспечить воспитанников всем необходимым для воспитания и образовательного процесса, и подчеркнула, что данный опыт нужно укреплять и распространять в других провинциях Сирии.